Colpo da 30mila euro in un’azienda. Polizia ritrova la refurtiva con il gps

Tre macchinari elettronici utili a controllare la qualità dei cereali. Ovvero, circa 100mila euro di apparecchiature, sparite da due aziende in provincia di Bologna, una a Toscanella di Dozza e l’altra a Sala Bolognese. Questa la refurtiva che i poliziotti del commissariato di Imola hanno ritrovato a bordo di un’auto, una Volkswagen Jetta, a Ferrara. Ma per arrivare nel parcheggio della zona industriale del capoluogo Ferrarese gli agenti hanno dovuto utilizzare il sistema del gps installato all’interno di uno dei tre macchinari. Proprio quello che era stato rubato pochi giorni prima in un’azienda di Toscanella di Dozza.

I poliziotti erano infatti intervenuti intorno alle 2 di notte perché c’era stato un furto. I ladri, due, erano stati visti intrufolarsi all’interno dell’impresa specializzata nella produzione di cereali. Incappucciati e con guanti scuri, erano entrati dagli uffici tecnici. Poi, il colpo, rubando il macchinario che controlla la qualità dei cereali. Un apparecchio dal valore di ben 30mila euro. Così, ascoltato il titolare dell’azienda, i poliziotti vengono informati che il macchinario ha installato al suo interno un gps, con la possibilità di tenere sotto osservazione l’impianto attraverso lo smartphone.

A quel punto gli agenti, con l’iPhone, iniziano a tenere sotto controllo i movimenti. Ma per diversi giorni non succede nulla. Fino a quando una sera, qualche giorno fa, il gps si attiva e geolocalizza il macchinario a Ferrara. Qui, una volta arrivati, gli agenti trovano una Volkswagen Jetta parcheggiata davanti a una Bed and Breakfast. Il mezzo, dopo una veloce ricerca, risulta intestato a un’anziana rumena residente a Roma. Perlustrati l’edificio e gli appartamenti gli agenti non riescono a individuare gli autori dei furti, per i quali sono ancora in corso le indagini.

Ma, una volta sequestrato il mezzo, nel portabagagli ecco il macchinario rubato nell’Imolese, assieme ad altri due simili impianti. Un bottino da circa 100mila euro. Gli altri due attrezzi, dopo un’attenta analisi, risultano rubati a un’altra azienda di Sala Bolognesi, sempre con lo stesso modus operandi. Tutti e tre gli apparecchi elettronici sono stati restituiti.