Coltiva marijuana in casa, 66enne denunciato dai carabinieri I Carabinieri della Stazione di Fontanelice hanno denunciato un 66enne italiano per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. 520g di marijuana sequestrata per uso personale. L'Arma continua l'impegno nel contrasto alla diffusione di droghe.