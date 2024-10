Coltiva marijuana, ha 12 piante a Sesto Imolese: denunciato un 32enne

Imola, 2 ottobre 2024 – Coltivava in casa marijuana, denunciato con quest’accusa un 32enne di Sesto Imolese. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, quando i carabinieri della stazione di Sesto Imolese hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, sospettato di essere coinvolto nella produzione e coltivazione casalinga di sostanze stupefacenti. Il soggetto, un cittadino italiano, era già noto alle autorità per precedenti legati e da tempo i suoi movimenti erano sotto osservazione.

Una volta arrivati sul posto, i militari dell’Arma hanno bussato alla porta del 32enne. Una volta spiegato il motivo della loro visita, hanno proceduto con una dettagliata perquisizione di tutta la casa. I sospetti delle forze dell’ordine si sono presto rivelati fondati: dalle operazioni svolte all’interno dell’abitazione sono state rinvenute 12 piante di cannabis, coltivate con l’ausilio di attrezzature professionali per favorire la crescita e lo sviluppo delle piante.

Oltre alle piante, i carabinieri hanno sequestrato circa 770 grammi di marijuana, già pronta per essere utilizzata o eventualmente distribuita, e un barattolo contenente 200 ml di olio di cannabis.

Non mancavano, inoltre, diversi strumenti e materiali destinati alla coltivazione, alla lavorazione e allo stoccaggio delle piante di marijuana, come lampade per la crescita delle piante e sistemi di irrigazione.

L’uomo è stato quindi immediatamente denunciato dai carabinieri per i reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto durante l’operazione è stato posto sotto sequestro, con le sostanze stupefacenti e gli strumenti inviati al laboratorio analisi del comando provinciale dei carabinieri di Bologna per ulteriori verifiche e accertamenti.