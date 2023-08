Coltiva piante di marijuana in casa a Borgo Tossignano: scoperta dai Carabinieri

La professionalità e il‘naso’ dei carabinieri hanno consentito di scoprire una piantagione domestica di marijuana. È accaduto a Borgo Tossignano. Un borghigiano, che sarebbe poi stato identificato come il coltivatore illegale, aveva chiamato i carabinieri perché stava litigando con un ospite in quel momento in casa sua e non riusciva, per dirla in sintesi, a cacciarlo dalla propria abitazione. Il padrone di casa aveva così chiamato i carabinieri e una pattuglia si era recata sul posto.

L’arrivo dei militari ha consentito di riportare la calma, e alla fine di tutto l’ospite indesiderato si era allontanato dall’abitazione. Ma la vicenda non era finita, perché – come accennato all’inizio – nell’entrare in quella casa i militari avevano sentito un odore molto particolare. Piccola perlustrazione domestica e la scoperta: in quella casa stavano vegetando in tranquillità e amorevolmente accudite dodici piante di marijuana.

Inutile aggiungere che i carabinieri non hanno potuto esimersi dal sequestrare la piccola piantagione abusiva e dal denunciare il padrone di casa – un 54enne italiano – per coltivazione illegale, perché il quantitativo di stupefacente ricavabile da dodici piante supera – o dovrebbe superare – il cosiddetto consumo personale.