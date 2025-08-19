Combattere le truffe. Il comandante Lavigna:: "Non abbiate paura di chiamare il 112"

Si fingono carabinieri, poliziotti, avvocati o tecnici del gas. Chiamano al telefono fisso, perché è il contatto più facilmente reperibile online, oppure si presentano direttamente alla porta con uniformi fasulle. Puntano tutto sull’emotività: un finto incidente del nipote, una presunta fuga di gas, una contaminazione dell’acqua. Generano panico, senso di colpa e immediatamente chiedono denaro o provano a entrare in casa per "controlli". Cosa che nessun vero pubblico ufficiale farebbe senza preavviso. Sono queste le tecniche più diffuse tra i truffatori che bersagliano in particolare le persone anziane.

Di questo si è parlato ieri pomeriggio al centro sociale di via Tiro a Segno, dove si è svolto un incontro informativo organizzato dai carabinieri con il Comune. Davanti a decine di pensionati c’erano il comandante della compagnia di Imola, Domenico Lavigna, e il sindaco Marco Panieri. Il maggiore ha illustrato casistiche e strategie per difendersi. Tra i consigli pratici: mai comunicare il proprio numero di cellulare o i dati personali a chi si spaccia per carabiniere, poliziotto, avvocato o funzionario comunale al telefono. "Se sentite parlare di ’incidente’, ’arresto’, ’cauzione’, ’soldi"’, è una truffa: riagganciate subito il telefono fisso, non usatelo più e chiamate immediatamente il 112 dal cellulare, spiegando chi siete e cosa è successo. I nostri colleghi sanno come intervenire. E ricordatevi che in Italia non si paga nessuna cauzione per far uscire qualcuno di prigione: la decisione è solo nelle mani di un giudice che decide entro 48 ore", ha raccomandato il comandante.

Sempre più in voga anche le truffe "della contaminazione", ovvero falsi tecnici che convincono la vittima a mettere oro e soldi in un sacchetto da riporre in frigorifero per poi portarlo via con la scusa di una finta fuga di gas. Frequenti pure i furti con la "tecnica dell’abbraccio", con cui vengono sfilati collanine, orologi o bracciali. Lavigna ha quindi rassicurato i presenti: "Non dovete aver paura di chiamare il 112 in nessun caso, sia quando avete dei sospetti verso qualcuno o, ancora peggio, se avete timore che qualcuno subisca violenza tra le quattro mura di casa dei vostri vicini. Non disturbate mai e la vostra telefonata è riservata e può essere anonima".

Il sindaco Panieri ha ricordato, come nel precedente incontro al centro sociale La Tozzona, gli sforzi dell’amministrazione sulla sicurezza urbana: "Abbiamo installato 50 nuove telecamere in città, potenziato l’illuminazione in piazza Bianconcini e nei quartieri Cappuccini. Grazie alle forze dell’ordine per il lavoro capillare sul territorio".