Come cambia la viabilità al Quartiere Cappuccini di Imola: le novità

Imola, 31 ottobre 2023 – Da un lato, la realizzazione di interventi di moderazione della velocità su via San Francesco, via Villa Clelia all’incrocio con viale dei Cappuccini, via Cattani e via Paolini. Dall’altro, l’istituzione di un nuovo senso unico di circolazione in via Cattani, via Paolini e in via Zampieri-Vespignani. Sono queste le due proposte, presentate ieri sera durante un incontro con i residenti, che Comune e Area Blu hanno messo a punto per migliorare la sicurezza stradale della zona Cappuccini.

All’incontro, andato in scena al cinecircolo del quartiere, sono intervenuti Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile, e Daniela Bittini del settore Mobilità della Spa di via Mentana. La serata è stata moderata dai ‘facilitatori’ di Poleis, cooperativa specializzata nella comunicazione istituzionale e nelle politiche partecipative, finita nei giorni scorsi nel mirino del leghista Simone Carapia in quanto realtà nella quale ha lavorato per diversi anni l’attuale direttore generale del Circondario, Sergio Maccagnani.

Come accennato, durante la serata sono state presentate le proposte volte a migliorare la sicurezza stradale del quartiere Cappuccini, che già adesso è una zona a 30 km/h, a partire dalle segnalazioni fatte nel tempo dai residenti, dai report di analisi delle incidentalità dal 2016 a oggi e dai rilevamenti fatti a settembre 2021.

Il Comune ha infatti commissionato ad Area Blu la redazione di una proposta che potesse superare le singole criticità mantenendo sempre una visione di insieme. Tale proposta prevede anche azioni che sono già state realizzate nel corso del 2023 per ridurre l’incidentalità (certificata dai dati del Municipio) dell’incrocio di viale dei Cappuccini con le vie Cardinal Sbarretti e Gaddoni. Un intervento, quello, partito sulla scorta di una raccolta firme portata avanti dai residenti e di una battaglia che, sul fronte politico, è stata portata avanti in prima istanza da Fratelli d’Italia.

Nelle parole dell’assessora Spada, l’incontro di ieri sera ha avuto come obiettivo quello di "condividere e discutere con la cittadinanza le proposte per migliorare la sicurezza stradale del quartiere Cappuccini. Nel tempo – aggiunge infatti Spada – abbiamo raccolto segnalazioni di cittadini e cittadine relative al tema che riguardavano parti diverse del quartiere". Per questo motivo, il Comune ha deciso di intervenire mettendo in campo un piano omogeneo per l’intero quartiere ad alta residenzialità.

"Abbiamo scelto di elaborare per questo una proposta unitaria fatta di diverse azioni mirate a risolvere le singole criticità – riferisce infatti la titolare della delega alla Mobilità della Giunta Panieri – mantenendo una visione di insieme". In questa ottica, "il coinvolgimento dei cittadini è dovuto – conclude Spada –, in quanto la viabilità e la sicurezza stradale sono strettamente legate alla quotidianità del proprio quartiere ed è un’occasione di miglioramento condiviso del quartiere stesso".