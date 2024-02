Come difendere le piante dalle lumache

Le lumache sono dei molluschi aventi un elevato ritmo riproduttivo e molta adattabilità alle varie condizioni ambientali, per cui possono rappresentare per varie colture, un grave elemento di disturbo; in particolare ne soffrono le coltivazioni di piante erbacce provviste di organi carnosi le quali, per la tecnica di coltivazione e per la loro struttura, mantengono in prossimità del suolo un ambiente molto umido; tuttavia subiscono danni anche le piante arbustive e talora quelle arboree. Le lumache asportano porzioni più o meno ampie di tessuti e agiscono per effetto dei loro residui alimentari distruggendo e deturpando il prodotto. La loro presenza si rileva dalle lunghe strisce argentee rilucenti, costituite da una sostanza mucosa che i molluschi lasciano su qualunque materiale incontrano durante il loro percorso, e sul quale si insediano agenti secondari, tipo batteri e microrganismi fungini. Le lumache vivono in ambienti freschi ed ombreggiati e, quando l’atmosfera è asciutta, escono soltanto di notte. Inoltre superano il periodo invernale ritirandosi completamente dentro la conchiglia che chiudono con una membrana biancastra, protette dai ripari quali pietre, sassi ecc. e, in queste condizioni, possono rimanere vitali anche per molti anni. Moltissime sono le specie di lumache esistenti ed esse hanno pochi nemici naturali, in quanto molti animali rinunciano ad aggredirle per la repulsione che provano verso la sostanza mucosa secreta in abbondanza dal loro corpo; tuttavia possono essere preda dei rospi, di vari uccelli, tra cui il merlo e il tordo, e anche dei polli, specialmente delle anatre; anche alcuni insetti allo stato di larva o di adulto divorano gran parte delle lumachelle.

Come interventi di lotta, se le lumache sono in scarso numero, si può intervenire con la raccolta diretta cercando di rintracciarle nei loro nascondigli; mentre eventuali principi attivi, da usare solo nel caso di forti infestazioni, agiscono stimolando una forte e ripetuta emissione di muco e, quindi, una progressiva e letale disidratazione e, quindi, necrosi del corpo dell’animale.

Luigi Marchetti,

fitopatologo