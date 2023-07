Come difendersi La guida Ausl per gli anziani

Come difendersi dal caldo? Gli esperti dell’Ausl consigliano di bere molto e spesso, almeno 2 litri di acqua al giorno, anche quando non si ha sete, evitando bibite gassate, zuccherate e ghiacciate. Ma anche mangiare molta frutta e verdura, preferibilmente cruda e di stagione, anche frullata o centrifugata, fonte di vitamine e sali minerali, oltre che di acqua. Aumentare la frequenza delle docce, con acqua tiepida, che abbassa la temperatura corporea e cambiare frequentemente la biancheria intima. Consigliabile inoltre vestire abiti leggeri, chiari e non aderenti; in fibre naturali, uscire di casa preferibilmente al mattino presto e dopo il tramonto. In cas, chiudere finestre, tapparelle e tende (molto utili quelle esterne) nelle ore più calde.