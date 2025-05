Come nasce un’alluvione. Le risposte degli esperti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola promuove un convegno sulla sicurezza idrogeologica della Valle del Santerno. L’appuntamento è per domani, dalle 14 alle 18 con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (segreteria@fondazionecrimola.it – 0542.26606), nella Sala Grande di Palazzo Sersanti a Imola. Il titolo dell’incontro, ‘La Valle e la Pianura del Santerno, una geologia modellata dall’uomo di cui (da) sempre urge prendersi cura’, anticipa con chiarezza i temi che verranno affrontati e rimarca l’attenzione della Fondazione alla promozione della cultura scientifica e ambientale. In questo caso, addirittura, in stretta sinergia con l’Università di Bologna che patrocina l’evento.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della presidente Silvia Poli e del comitato promotore dell’iniziativa, poi il via libera a una serie di contributi di importanti esperti e accademici. Dal geologo Gian Battista Vai al docente di ingegneria idraulica all’ateneo bolognese, Armando Brath. Ma anche il professore Matteo Berti, per un focus sulle tante frane che a maggio del 2023 hanno colpito la valle del Santerno, e il funzionario della Regione Marco Pizziolo. Finale dedicato alla stretta relazione tra l’attività dell’uomo e le calamità naturali con il geologo faentino Stefano Marabini.

m. g.