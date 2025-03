"Come possiamo essere contenti?"

"Aumento del bollo auto? Beh, che dire, sarebbe stato meglio diminuirlo. O, se proprio necessario, lasciarlo così com’era senza costi aggiuntivi". Questo il commento di Sergio Bulzamini, in merito alla previsione dell’aumento del bollo auto del 10% previsto dalla manovra di bilancio della regione. Secondo Bulzamini, questo rincaro rientra in cause di malcontento da parte delle persone e , di conseguenza, non rappresenta un bene per la vita quotidiana. "Non ho molto da dire – riprende il nostro lettore –, se non che non c’è di certo da essere contenti di fronte a questa ennesima notizia di innalzamento di prezzi" conclude.