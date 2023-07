Comici del Borgo, ultimo atto Musica e risate romagnole con Sergio Casabianca

Ultimo atto nel cuore del borgo, poi la quarta edizione del festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I Comici del Borgo’ traslocherà in piazza Libertà a Toscanella. E per chiudere il poker di show tra le vie dai muri dipinti, stasera alle ore 21.30 protagonista Sergio Casabianca con il suo spettacolo ‘Siamo tutti italiani, ma solo noi Romagnoli’. Ingresso a offerta libera e prenotazione obbligatoria (tel. 353.4045498 – 0542.43273) per vedere dal vivo il ‘canta-attore’ che, in passato, ha calcato pure i palchi del festival di Castrocaro e dell’Ariston targato Sanremo Rock. Volto noto anche in tv con la sua presenza nelle trasmissioni ‘Il Senso della vita’, ‘Geo & Geo’ e ‘Una Canzone per te’. Non solo. Spazio a duetti e collaborazioni con alcuni big della musica italiana come Irene Fornaciari, Filippo Graziani, Paolo Vallesi, Iskra Menarini, Andrea Mingardi, Barbara Cola, Paolo Belli e i Nomadi.

Negli ultimi anni, Casabianca si è avvicinato al mondo del teatro con esibizioni comiche e musicali. "Un artista osservato da vicino dai responsabili di Zelig – anticipa il direttore artistico del festival, Davide Dalfiume (foto in alto )–. Ci è già successo in passato di essere stati tra i primi a scoprire nuovi talenti e valorizzarli. I suoi monologhi non sono mai banali: raccontano alcuni spaccati di diversi momenti storici e le abitudini degli abitanti della Romagna". Sul palco dozzese anche lo stesso Dalfiume in conduzione, Rino Ceronte e la miss Victoria D’Amicis. Un gettone in più per il cartellone estivo degli eventi di teatro, cabaret e canzone realizzato dall’associazione teatrale ‘La Bottega del Buonumore APS’ insieme all’amministrazione comunale. Una kermesse che è parte integrante della terza edizione del ‘Festival dei Borghi più Belli d’Italia emiliano-romagnoli’, che da Dozza ha preso il largo in tutta la regione sotto l’egida dell’associazione nazionale ‘I Borghi più belli d’Italia’. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del teatro comunale del paese, dove è visitabile la mostra gratuita di fumetti dedicata a Magnus.