‘ComiCorlo’ dà battaglia: "No al fotovoltaico, il Comune ci sostenga"

Si ampliano le distanze tra il comitato ‘ComiCorlo’ e l’amministrazione comunale di Castel San Pietro sulla cava dismessa di via Corlo che rischia di trasformarsi un immenso parco fotovoltaico con ammessa una centrale elettrica.

L’ultimo incontro ha di fatto segnato una spaccatura tra i residenti e il comune, con il Comitato che resta fermo sulla propria richiesta, quella di "dialogare sulla possibilità della creazione di un parco naturale all’interno del territorio della cava di via Corlo".

Si rifanno, i cittadini, anche ad una promessa che era stata fatta dal comune anni fa, quella che "al termine delle escavazioni sarebbe stato creato un parco naturalistico che a tutti gli effetti avrebbe regalato ai residenti un territorio rinaturalizzato, realizzando di fatto rimboschimenti e creando zone umide ricche di fauna e flora autoctoni". Insomma, molti residenti che avevano acquistato e ristrutturato le loro abitazioni nonostante la presenza della cava, avevano sopportato i disagi del primo periodo, forti della promessa di un futuro con affaccio su un vero e proprio paradiso verde in una zona di Castel San Pietro di aperta campagna che ha però il privilegio di essere a pochissimi passi dal centro della città.

"Presa visione delle normative esistenti in quei territori che prevedevano la possibilità di costruire solo ‘opere idrauliche’, ci siamo riuniti per capire quanto l’amministrazione potesse venire incontro alle richieste che abbiamo formulato", spiegano da ComiCorlo, che però nell’incontro del 7 febbraio non ha avuto le riposte che si aspettavano dal Comune.

"Abbiamo appurato che la possibilità che il Municipio potesse intervenire con pareri negativi sulla realizzazione di una centrale elettrica non è una possibilità presa in considerazione dall’amministrazione – spiegano dal Comitato – e questo nonostante siano tanti i Comuni in territorio emiliano-romagnolo che, negli ultimi anni, si sono opposti, dando parere negativo, alla realizzazione di mega impianti fotovoltaici con centrale annessa".

La novità arriva invece da un incontro avvenuto ieri in Regione con il commissario alla ricostruzione Curcio e la sottosegretaria Manuela Rontini.

L’incontro era dedicato ai comitati e ai cittadini delle aree alluvionate per fare il punto della situazione e il Comitato castellano ci ha tenuto a ribadire le sue preoccupazioni per la realizzazione di un impianto fotovoltaico "in un’area a forte rischio alluvione".

Silvia Rossi è stata invitata all’incontro per il comitato Comicorlo, e così ha commentato all’uscita. "Sono riuscita ad esporre il nostro problema e ad inserirlo nell’ambito della sicurezza del territorio del quale si è parlato moltissimo. Purtroppo l’iter decisionale per queste opere non è di competenza della sottosegretaria Rontini, che però si è impegnata ad informare personalmente l’assessore Irene Priolo dando quindi voce alle nostre richieste".