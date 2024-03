Comincia il circo, scatta la protesta : "Basta spettacoli con gli animali"

Il ritorno del circo con animali in città è stato accompagnato, come di consueto, dalle proteste. Erano una ventina gli attivisti dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali) e Lav (Lega anti vivisezione) che ieri pomeriggio, in occasione del primo spettacolo del fine settimana del Madagascar di Maya Orfei, hanno inscenato un sit-in con cartelli e bandiere davanti al tendone del circo che resterà fino al 24 marzo sul Lungofiume di via Pirandello.

La protesta, che verrà ripetuta oggi pomeriggio, era stata annunciata a inizio settimana, quando l’arrivo degli animali in città aveva destato un certo clamore. Spariti ormai da quasi cinque anni i divieti scattati dopo la drammatica fuga della giraffa Alexandre, avvenuta nel 2012, la presenza martedì scorso di un elefante sul Lungofiume (in mattinata lasciato apparentemente libero sul prato, nel tardo pomeriggio portato a spasso sulla ciclabile da un addestratore), non era passata inosservata. "Secondo il Rapporto Italia Eurispes 2022, otto italiani su dieci pensano che gli animali non debbano essere utilizzati nei circhi – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa –. È arrivato il momento per il nostro Paese di voltare pagina e porre fine a questa forma di sfruttamento che troppo spesso rappresenta un pericolo per la sicurezza degli animali e delle persone. Il numero dei Paesi che già hanno detto ‘no’ al circo cresce di giorno in giorno, il nostro segua l’esempio di quelli più virtuosi. Ci rivolgiamo al Governo affinché venga attuata la legge delega del luglio 2022 sullo spettacolo che prevede il superamento dell’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti". Il via libera al ritorno dei circhi con animali a Imola era arrivato a luglio 2019, quando l’allora Giunta guidata da Manuela Sangiorgi aveva modificato il regolamento comunale.