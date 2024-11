Comitato No Viadotto : "Termine del dibattito, serve una proroga"

Prorogare di quattro mesi il dibattito pubblico relativo al progetto anche oltre l’attuale scadenza del 28 novembre. E nel frattempo "procedere alla pubblicazione integrale di tutti gli studi di fattibilità eseguiti". Sono le richieste che il comitato ‘No Viadotto’, nato nei mesi scorsi per contrastare il piano di ampliamento della ferrovia fra Bologna e Castel Bolognese attraverso una sopraelevata alla quale il gruppo di residenti preferisce una soluzione tramite tunnel sotterraneo, indirizza a Rete ferroviaria italiana. Come noto, il dibattito sul maxi progetto è stato molto acceso per il suo importante impatto. Il progetto mira a potenziare la ferrovia nell’ambito di un corridoio europeo, separando il traffico merci ad alta velocità (sulla nuova linea) e quello locale (sulla line astorica). Uno studio di Rfi ha già accantonato la soluzione del tunnel.

"I termini per la presentazione delle osservazioni sono stati prorogati soltanto fino al 28 novembre – ricostruisce Armando Martignani, portavoce e presidente del comitato –. Spiace rilevare che con una scadenza così a breve non sussistono i tempi per incaricare professionisti e tecnici del settore, in grado di verificare tecnicamente la fattibilità o meno di detta proposta, così pregiudicando il diritto di tutti i soggetti coinvolti di presentare una proposta/osservazione ancora più dettagliata della precedente".

Detto questo, Martignani rileva come come il raddoppio della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese "coinvolga l’intero territorio regionale". E per questo motivo "risulti indispensabile" che Rfi, prima di chiudere il dibattito pubblico, "si confronti con i nuovi organi della Regione eletti con elezioni del 17 e 18 novembre. E dunque che il termine per le osservazioni sia prorogato di almeno quattro mesi, in linea con la analoga richiesta del nuovo presidente Michele De Pascale". Il tutto, concludono dal comitato, in modo da "consentire al nuovo governo della Regione di insediarsi ed esaminare compiutamente il progetto".