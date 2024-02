Commissari in pista per un corso

La ‘Specialist motorsport academy’, la scuola di formazione dell’Aci gestita da Raffaele Giammaria per conto di Aci Sport, entra in una nuova fase. La formazione dei commissari di percorso ‘circuit’ e ‘road’ si arricchisce infatti di un programma di esercitazioni pratiche.

In collaborazione con l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e il sostegno di Automobile Club Bologna, nella giornata di domani oltre 250 commissari si ritroveranno sul tracciato imolese per partecipare a un corso coordinato da Massimiliano Ghinassi, direttore di gara del circuito. I commissari, divisi in gruppi, saranno alla curva Rivazza per cimentarsi in alcune esercitazioni che prevedono ad esempio il sollevamento, il traino e lo spostamento delle vetture, la pulizia del tracciato e il corretto impiego delle bandiere e loro posizionamento.

Inoltre, con l’ausilio del servizio antincendio e del servizio medico, i commissari avranno l’opportunità di esercitarsi nel caso in cui serva il loro contributo durante le delicate fasi di spegnimento delle vetture o di estricazione del pilota. A supervisionare il corso, che si terrà dalle 8 alle 13, sarà Alessandro Tibiletti, responsabile della formazione sportiva di Academy.

"Ringrazio a nome di Aci Sport e di Specialist motorsport academy l’Autodromo di Imola e Massimiliano Ghinassi per la collaborazione e Aci Bologna per il sostegno - commenta il direttore Giammaria –. Mi piace sottolineare che siamo partiti con una nuova fase di formazione dei commissari di percorso, costituita dalla parte pratica. Questa rappresenta la conclusione di un percorso formativo per gli ufficiali di gara che, a causa del ruolo delicatissimo che ricoprono, risultano di fondamentale importanza per il corretto svolgimento di ogni manifestazione motoristica".