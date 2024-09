Commissariato e Stradale, controlli congiunti in agosto

Controlli della polizia sulle strade del circondario. Nel mese di agosto si sono svolti numerosi servizi congiunti da parte del Commissariato di polizia Imola e la Polizia Stradale per intensificare i controlli su strada con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza stradale, sensibilizzare i conducenti di mezzi pesanti sui rischi derivanti dal mancato rispetto delle normative e prevenire gli incidenti stradali.

Durante le giornate dei controlli gli Agenti hanno verificato lo stato psicofisico dei conducenti e il rispetto dei limiti di velocità utilizzando etilometri e precursori.

Nel complesso i risultati dell’attività sono:

cinque persone denunciate per guida in stato di ebrezza alcolica; 69 verbali, 45 dei quali redatti per mancata revisione veicolare; 21 per guida senza cinture di sicurezza, due per guida senza patente ed infine uno per guida con patente revocata.

Sono stati, inoltre, sottoposti a sequestro amministrativo diciotto veicoli per guida senza copertura assicurativa.