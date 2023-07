Commissario nominato per la Ricostruzione in Emilia-Romagna, 2,5 Miliardi per Far Ripartire l'Economia Finalmente nominato il commissario per gestire il post emergenza, lo Stato stanzia 2,5 miliardi per ricostruire le strade e liberare i territori colpiti. Bisogna finire le polemiche e iniziare i fatti per far ripartire l'economia e dare ossigeno alle famiglie.