Commissione bilancio in Regione, Castellari vice

Il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Castellari, è stato eletto vicepresidente della prima commissione (Bilancio, Affari Generali e Rapporti internazionali) dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. La presidenza di questa commissione spetta per Statuto e Regolamento alle minoranze.

E per questo motivo il vicepresidente rappresenta per la maggioranza un riferimento politico alla stregua dei presidenti delle altre sei commissioni appena insediate. Insomma, un attestato di stima per l’ex vicesindaco di Imola da parte dei suoi.

La commissione I, presieduta da Annalisa Arletti (Fratelli d’Italia) si occuperà in particolare di materie fiscali e di bilancio, cooperazione internazionale e rapporti con l’Unione europea, rapporto Stato-Regioni-enti locali, sistema delle autonomie locali. "Sono grato e onorato del ruolo che mi è stato consegnato dalla maggioranza – commenta Castellari – e sono pronto a mettere in campo tutto il mio impegno per svolgere al meglio il compito che mi è stato affidato. Davanti a noi la prima sfida è l’approvazione entro aprile del bilancio di previsione per il 2025 e per gli anni successivi, alla cui proposta la Giunta sta già lavorando fin dal suo insediamento e che approderà in commissione nelle prossime settimane".

Castellari è anche componente delle commissioni III (Territorio, Ambiente, Mobilità), IV (Politiche per la Salute e sociali) e V (Giovani, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità).