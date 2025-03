Commissioni tematiche, è scontro. Gherardi in pressing sulla giunta

"Quando la svolta promessa sulle Commissioni tematiche extraconsiliari?". La domanda se la pone il capogruppo de Il Patto x Castello Marco Gherardi, che sul tema ha protocollato un ordine del giorno. La civica esordisce sottolineando come le Commissioni tematiche extraconsiliari siano "da sempre una modalità importante per confrontarsi tra maggioranza e minoranza con gli interessati e gli specialisti di ogni settore: Cultura, Sport, Agricoltura, Centro Storico", ricordando come l’argomento fosse "presente nel programma prima del Tinti-Bis, e poi ripreso anche nel programma dell’attuale sindaca Marchetti". E se nel programma del Tinti-bis si scrisse dell’intenzione di "’ridefinire organizzazione e funzionamento delle Commissioni Tematiche introducendo nuove modalità di interazione e rafforzando la partecipazione dei giovani alla Città’", nel programma targato Marchetti, riassume Il Patto, "’la futura prima cittadina rassicurò sulla volontà di ‘verificare e ripensare la struttura delle Commissioni tematiche (…) sperimentando anche nuove modalità di interazione’". In realtà, elenca il patto, "la realtà è stata molto distante dai fatti concreti". Durante il Tinti-bis infatti "non è mai stata rinnovata alcuna commissione tematica, e sono state fatte decadere nell’oblio quelle precedenti", e riguardo all’attuale governo della città "dopo 8 mesi di mandato, la sindaca Marchetti non ha ancora dimostrato alcuna inversione di tendenza da questa situazione di stallo. Ma se Il Patto critica la sindaca chiedendo "un perentorio cambio di marcia di questa amministrazione comunale", Francesca Marchetti replica prontamente che "un cambio di marcia c’è già stato, ma evidentemente Il Patto era distratto".

"Sia nella capigruppo del 7 febbraio che in quello del 3 marzo è stato affrontato il tema delle consulte, ed abbiamo proposte un iter che riguarderà sia le consulte che, appunto, le commissioni tematiche", spiega la Marchetti. Su entrambi i fronti "ci sono già stati e proseguiranno i confronti con i componenti uscenti per raccogliere un feedback", e il primo passo ufficiale sarà la (ri)formazione della Consulta dello Sport. "Passando dalla delibera di consiglio comunale, le associazioni sportive forniranno un proprio candidato per andare a comporla", sottolinea ancora la sindaca. Nel frattempo, oltre ai confronti con i componenti uscenti di consulte e commissioni, prenderà il via una novità voluta dalla giunta: "un questionario on line mirato a raccogliere dai cittadini indicazioni sulla partecipazione, su quali canali aprire e quali potenziare per favorire un dialogo e un confronto costante".

Claudio Bolognesi