Commozione per la pietra d’inciampo dedicata al partigiano Pedretti

Commozione, a Medicina, mercoledì 15 gennaio, per l’evento commemorativo dedicato al partigiano Giulio Pedretti con la posa della pietra d’inciampo dell’artista Gunter Demnig, organizzato in collaborazione con Anpi Medicina, Cidra e Aned Imola. L’iniziativa è cominciata nella Sala del Consiglio comunale con gli interventi del sindaco Matteo Montanari, dell’assessore alla Cultura Enrico Caprara e di Marco Orazi del Cidra. A seguire, si è esibita con il concerto musicale di ArchiEnsamble la Scuola di musica Medardo Mascagni. La cerimonia si è conclusa in via Cuscini 27 con la posa della pietra d’inciampo dedicata a Giulio Pedretti, partigiano medicinese caduto a Mauthausen, e con la performance teatrale e letture a cura delle alunne e degli alunni dell’I.I.S. Giordano Bruno. Questo è il primo incontro della rassegna ‘80 anni di libertà: Medicina 1945-2025’, organizzata dal Comune di Medicina e che proseguirà fino al 18 maggio.