"Compito finito prima del tempo"

"È stata una seconda prova coerente con quanto svolto e studiato durante l’anno. Ho finito anche molto presto rispetto al tempo richiesto e non me lo sarei aspettato. Per cui, posso dire di essere davvero molto contento su come sta andando", racconta soddisfatto e sorridente Fabio Bianchi, anche lui studente della V A del liceo classico. Per il giovane, quindi, Cicerone non è stato affatto traumatico, anzi. "Per quanto riguarda il dopo, da settembre mi aspetta la facoltà di sviluppo e cooperazione internazionale a Bologna e non vedo l’ora di cominciare", conclude Fabio mentre si siede sul muretto accanto al compagno Edoardo. Insomma, un’altra prova superata.