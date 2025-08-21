Completati i lavori. Nuova illuminazione in viale dei Cappuccini: "Così c’è più vivibilità"

Viale dei Cappuccini è finalmente sotto una nuova luce. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica nell’importante arteria all’interno dell’omonimo quartiere cittadino, un intervento chiesto da tempo e a gran voce da quanti abitano in quella zona e ora diventato realtà grazie a un progetto che ha completamente ridisegnato l’impianto di luce della zona.

"Si tratta di un risultato molto atteso dai residenti – commenta il sindaco Marco Panieri – che dà un nuovo volto a un viale e a un quartiere importante, migliorando la percezione e la vivibilità degli spazi urbani nelle ore serali e notturne. È un impegno che ci eravamo presi e che oggi diventa realtà". Gli otto vecchi lampioni a sospensione, sorretti da pali in cemento, sono stati sostituiti da 84 nuovi corpi illuminanti installati su 42 pali doppi, in grado di servire sia la carreggiata che le piste ciclopedonali. A completare l’opera, due ulteriori punti luce in corrispondenza delle traverse laterali, così da garantire uniformità e sicurezza lungo tutta l’arteria.

L’intervento ha previsto anche il rifacimento delle linee elettriche, con scavi e ripristini, e la rimozione dei vecchi sostegni in cemento, mantenendo solo quelli indispensabili per altri servizi. La nuova configurazione è stata progettata per rispettare le alberature esistenti: posizione e altezza dei pali sono state studiate per offrire illuminazione ottimale senza interferenze. Al termine definitivo degli interventi sugli impianti (fra cui cavi e centraline), si procederà con la riasfaltatura completa delle due piste ciclabili che costeggiano il viale, garantendo maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti.

Il cantiere fa parte del più ampio piano di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, affidato a Hera Luce, che prevede la sostituzione di circa 11mila punti luce cittadini con nuove lampade a Led. Un investimento da 24,6 milioni di euro, avviato nel 2024, che dovrebbe garantire fino al 60% di risparmio energetico e una significativa riduzione dell’inquinamento luminoso. Prima di viale dei Cappuccini, i lavori erano arrivati in centro storico, con la sostituzione e il potenziamento dei punti luce in piazza Matteotti. Anche in quel caso l’obiettivo è stato rendere la piazza più luminosa, sicura e accogliente.

In questi giorni, lavori analoghi sono in corso in piazzale Bianconcini, che per questo motivo sarà chiuso fino al 29 agosto. In questo caso, il cantiere comporterà la rimozione dei tre attuali punti luce su palo alto con sbraccio, ormai datati, e l’installazione di 16 nuovi punti luce su palo basso di arredo urbano. I nuovi elementi verranno posizionati lungo il perimetro del parcheggio e nell’aiuola centrale, così da garantire un’illuminazione più omogenea e risolvere le attuali zone d’ombra. Un intervento non solo estetico, ma tecnico e strutturale: la riqualificazione comporterà infatti anche il rifacimento completo delle linee, con scavi e opere di ripristino. Particolare attenzione è stata riservata all’ambiente: l’intera configurazione è stata progettata per evitare interferenze con le alberature esistenti, e l’altezza dei nuovi pali è stata studiata per assicurare la corretta diffusione della luce senza compromettere la vegetazione.