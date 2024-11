Comune e Agrifidi, nuova convenzione

È un impegno a favore delle imprese agricole del territorio quello suggellato dalla firma della nuova convenzione Agrifidi. Attraverso questo accordo, il Comune e Agrifidi Uno Emilia-Romagna società cooperativa collaborano infatti per garantire l’accesso a finanziamenti agevolati destinati al miglioramento e all’ammodernamento delle attività locali.

Come spiega l’assessore all’Agricoltura, Pierangelo Raffini, il contributo previsto per il 2024 è pari a 10mila euro, destinato a supportare le realtà imolesi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in regime de minimis. Le risorse saranno utilizzate per ridurre i tassi di interesse sui prestiti concessi e per fornire garanzie sui finanziamenti necessari per investimenti, manutenzioni e spese di esercizio.