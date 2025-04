Comune, ok la lotta all’evasione . E il debito scende di due milioni : "Investire su cantieri e fragilità"

Coprire gli aumenti dei costi dei cantieri, co-finanziare gli interventi del Pnrr e le nuove progettazioni. E ancora: incrementare la manutenzione stradale e "attivare iniziative su casa, fragilità sociali, giovani e innovazione". Infine, rafforzare il fondo crediti di dubbia esigibilità, a tutela degli equilibri futuri. Ecco dove verrà investito l’avanzo disponibile di 4,83 milioni che emerge dal bilancio consuntivo 2024 del Comune. Il classico tesoretto (anche se tale appellativo piace poco al Municipio ed è sempre motivo di discussione nell’Aula di piazza Matteotti e fuori) che la Giunta metterà da parte tenendolo pronto per "fronteggiare esigenze straordinarie ed eventualmente realizzare nuovi progetti", fanno sapere dal Comune.

La delibera con i conti dell’ente approderà in commissione il 15 aprile e poi verrà approvata dal Consiglio comunale. Nel complesso, il risultato di amministrazione 2024 è di 26,57 milioni, in crescita rispetto al 2023. Le entrate tributarie, pari a 39 milioni, "includono un importante recupero dell’evasione su Imu e Tari – sottolineano dal Municipio –, che ha portato nelle casse comunali 1,6 milioni in più, in un anno che registra anche l’introduzione della nuova tariffazione puntuale dei rifiuti che premia i comportamenti virtuosi dei cittadini". La spesa corrente del Comune, soprattutto grazie alla fuoriuscita della Tari dal bilancio, cala e si attesta a 65 milioni. Alla diminuzione delle uscite hanno contribuito anche economie su vari capitoli (beni e servizi, trasferimenti) che "non hanno toccato i servizi essenziali", assicurano sempre dall’ente di piazza Matteotti.

Ci sono poi gli investimenti, con oltre 32 milioni finanziati nel 2024 tra nuove opere, cantieri in corso e progetti futuri, di cui 14,3 milioni impegnati per opere realizzate nel corso dell’anno passato. Il livello di investimenti diretti pro capite (sostenuti in buona parte questi da fondi Pnrr) si porta così a 187,04 euro nel 2024, rispetto ai 173,96 euro dell’anno precedente. Per quanto riguarda il debito, a fine 2024 si attesta a 47,27 milioni, con un taglio di oltre due milioni rispetto all’anno precedente.

"Con il bilancio consuntivo 2024 si chiude un anno importante, che conferma la solidità dei conti pubblici e la capacità dell’Amministrazione comunale di investire sul futuro mantenendo alta la qualità dei servizi – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore al Bilancio, Pierangelo Raffini –. Il debito comunale continua a scendere, attestandosi sotto i 680 euro per abitante, uno dei valori più bassi tra i comuni di pari dimensione. Il nostro bilancio dice che è possibile amministrare con responsabilità senza rinunciare alla visione: sostenere la crescita, investire sulle generazioni future, continuare a migliorare i servizi, rafforzando il legame con il territorio e chi lo vive ogni giorno. Imola è oggi una città che guarda avanti con fiducia, perché ha basi solide, idee chiare e una comunità attiva da accompagnare in questo cammino. È questa la direzione che vogliamo continuare a percorrere".