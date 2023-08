Comunità Energetiche a Castel Guelfo: Le Richieste Entro il 15 Ottobre 2023 Il Comune di Castel Guelfo Bologna ha prorogato la scadenza per la manifestazione di interesse per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile al 15 ottobre 2023. Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finanzia l'iniziativa per sostenere lo sviluppo del territorio.