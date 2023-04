Comunità energetiche, confronti al via

Dopo l’approvazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima da parte dei 10 Comuni del Nuovo Circondario Imolese, nell’ambito del finanziamento concesso dalla Regione, prosegue il percorso informativo per sensibilizzare la cittadinanza sugli strumenti utili per produrre e consumare energia in modo più consapevole. Così sono partiti lo scorso 19 aprile da Fontanelice gli incontri ‘Comunità Energetiche Rinnovabili e Comunità Solari. Fare comunità attraverso forme di autoconsumo" che continueranno fino al 21 giugno. Gli appuntamenti, che sono aperti dai rappresentanti dei municipi, vedono l’intervento di Leonardo Setti, docente dell’Università di Bologna. Una bella occasione per comprendere l’opportunità per i cittadini e le imprese di aderire a forme di autoconsumo collettivo come le comunità energetiche rinnovabili e quelle solari. Durante gli incontri, infatti, verrà illustrata la differenza tra i due modelli, il quadro normativo ed il ruolo dei vari portatori d’interesse nell’attivare e gestire queste forme di comunità. Ricco il calendario: il 3 maggio riflettori puntati sulla Sala Sassi di via Fratelli Cervi a Castel San Pietro Terme mentre il 15 sulla Sala delle Stagioni ad Imola. Due giorni più tardi ritrovo nel loggiato di Palazzo Malvezzi-Hercolani a Castel Guelfo, poi il 19 in Sala Martelli a Toscanella di Dozza. Vallata del Santerno ancora protagonista: incontri in sala polivalente di via Zoffoli a Borgo Tossignano (24), biblioteca di Villa Manusardi a Casalfiumanese (31) e Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio (7 giugno). Epilogo nella Sala Auditorium di Medicina (14 giugno) e in quella polivalente di via della Repubblica a Mordano (21).