Comunità energetiche. Si cercano adesioni

Al via, tra Imola e circondario, il progetto per la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili. L’iniziativa è promossa e finanziata da Fondazione Cassa di Risparmio di Imola nell’ambito della propria mission istituzionale a sostegno dello sviluppo del territorio.

Nei mesi scorsi, sono stati raccolti i dati energetici relativi ai consumi negli edifici pubblici dei dieci comuni dell’Imolese e le superfici pubbliche eventualmente destinabili all’installazione di impianti fotovoltaici.

Si apre ora la fase di coinvolgimento del territorio con la pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse. Sono rivolti a imprese, associazioni, enti e cittadini che vorranno dichiarare la loro volontà (non vincolante in questa fase) di partecipare alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile nel ruolo di consumatori eo produttori, oppure mettendo a disposizione superfici idonee all’installazione di impianti fotovoltaici o ancora dare la loro disponibilità a cofinanziare eventuali impianti condivisi. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate ai Comuni di residenza (moduli disponibili sui siti istituzionali dei vari enti, compreso il Circondario) entro il 15 dicembre.

Oltre a poter godere di importanti contributi a fondo perduto previsti dal Pnrr per i comuni sotto i 5mila abitanti, o dalla Regione, tutte le Comunità energetiche rinnovabili beneficeranno di un incentivo sull’energia autoprodotta e condivisa, ovvero l’energia immessa in rete e consumata istantaneamente dai membri della stessa comunità energetica.

Al termine della raccolta delle manifestazioni di interesse, i tecnici elaboreranno un dossier di progetto al fine di dimensionare correttamente le Comunità energetiche rinnovabili per la massimizzazione della condivisione dell’energia prodotta. Una volta consegnato il dossier di progetto ai Comuni, i cittadini e le imprese che avranno manifestato la propria volontà d’adesione come consumatori eo produttori saranno ricontattati per poter costituire, formalmente e giuridicamente, lale comunità energeticache sul territorio.

Una Comunità energetica rinnovabile è un insieme di cittadini, imprese ed enti locali che condividono la produzione, il consumo e lo stoccaggio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in un determinato territorio. Cittadini, piccole e medie imprese, enti locali, istituti di ricerca, organizzazioni no-profit: tutti possono partecipare come consumatori (senza un impianto) o produttori di energia (con un impianto di produzione). Quali sono i vantaggi? Riduzione del costo delle bollette, diminuzione dell’impatto ambientale, contrasto al cambiamento climatico e accesso ventennale agli incentivi statali.