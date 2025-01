Comunità unita per la Giornata della memoria

Per celebrare la Giornata della Memoria, quest’anno l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro promuove diversi momenti di incontro e riflessione. Il primo appuntamento è in programma venerdì alle 17 al Cassero Teatro Comunale con lo spettacolo “Lettere di Tedeschi ovvero Il gelataio di Amburgo e altre grigie storie” della compagnia Teatro La Baracca, tratto da “I Sommersi e i Salvati” di Primo Levi. Commento ed elaborazione drammaturgica originale di Maila Ermini, letture di Gianfelice D’Accolti. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza con prenotazione entro le 12.

Sabato, si comincia alle 10, nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350 con la cerimonia “Un fiore per Enrica e un ricordo di Emilio e Massimo Zamorani”, rivolta a tutta la cittadinanza e alle scuole. La cerimonia prevede la posa di un omaggio floreale alla stele dedicata a Enrica Calabresi, zoologa e docente universitaria di Entomologia agraria, di origine ebraica, vittima dell’Olocausto, la cui famiglia risiede dagli anni ‘30 nel Comune di Castel San Pietro Terme, e lo scoprimento di due formelle, realizzate dall’artista Gianni Buonfiglioli per Terra Storia Memoria, che rappresentano il volto di Emilio e Massimo Zamorani, trucidati dai nazisti a San Tomè di Ravenna.