Con 64 milioni la nostra città cambierà volto

Marco

Panieri*

La città di Imola è una, fra quelle della sua grandezza, che è stata più capace di ottenere finanziamenti legati al Pnrr, portando sul territorio una mole di risorse davvero straordinaria che permetterà di trasformare zone e migliorare i servizi, cambiando il volto della città. I progetti legati direttamente al Comune di Imola riguardano quasi 13,1 milioni di euro. Fra i vari progetti trovano posto quello legato alla riqualificazione della Rocca Sforzesca (4,2 milioni), all’adeguamento sismico della scuola media A.Costa (un milione), quello per il rinforzo strutturale e la rigenerazione del ponte di viale Dante (un milione) oltre ad un intervento sul complesso sportivo Ruggi (2,5 milioni).

Inoltre, nel Piano urbano integrato che vale ben 17,2 milioni trova posto l’Osservanza del futuro, come polo di scienza e conoscenza che includerà nei padiglioni rinnovati sedi di varie realtà locali, uno studentato e la nuova sede Unibo a Imola. Questo è uno di quei progetti che, in un orizzonte oltre i dieci anni, cambierà il volto della città portando molti nuovi studenti universitari.

Gli altri due capitoli importanti sono il sociale e la sanità, che come Amministrazione consideriamo strategici per il benessere futuro della comunità. Con il piano ‘Verde Sicuro e Sociale’ del Pnrr abbiamo ottenuto 13,7 milioni per la riqualificazione energetica e strutturale del nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che ci permetteranno di migliorare oltre 100 appartamenti. Sulla sanità, grazie alla ‘Missione Salute’ del PNRR sono stati assegnati 13,1 milioni alla nostra Ausl, dei quali 2,9 per la Casa della comunità, 1,4 per il miglioramento sismico dell’ospedale e 2,4 per l’investimento in nuovi macchinari. A questi vanno aggiunti 6 milioni per la nuova Casa della salute a Imola. Complessivamente arriviamo, solo su questi ambiti (che non sono la totalità), a circa 64 milioni di euro. Ci tengo a sottolineare il grande lavoro svolto dagli uffici comunali e dalla cabina di regia preposta, a cui va il mio ringraziamento.

*sindaco di Imola