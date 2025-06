Con.Ami, approvato il consuntivo: "Gestione orientata allo sviluppo. Risorse importanti ai comuni soci"

È stato approvato ieri mattina, nel corso dell’assemblea dei soci di Con.Ami, il bilancio consuntivo 2024 del consorzio. Il conto economico dell’esercizio relativo alla scorsa annata di attività della realtà di via Mentana si è chiuso con un utile netto di oltre 14,4 milioni di euro. Un dato rilevante che, rapportato al 2023 (circa 13,1 milioni di euro) e al 2022 (circa 10,3 milioni), mette in evidenza la continua ascesa di Con.Ami. Una cifra che l’assemblea ha scelto di ripartire con un accantonamento del 5% al fondo di riserva statutario (oltre 720mila euro), con un dividendo complessivo di 7,5 milioni di euro da corrispondere ai comuni soci consorziati, e la restante parte di quasi 6,2 milioni indirizzata verso il fondo di riserva per il supporto degli investimenti.

Ma hanno segno positivo anche altri indicatori: dal valore del patrimonio netto totale, passato dai 320,875 milioni di euro del 2023 agli attuali 326,287, a quello della produzione pari a circa 11,97 milioni (9,6 nel 2023). Senza dimenticare il margine operativo lordo incrementato di 118mila euro (ora a quota 5,76 milioni) rispetto all’esercizio precedente. Significativi gli importi in arrivo dalle partecipazioni societarie per un totale di 16,8 milioni di euro (ben 15,2 da Hera), in aumento di circa 1,7 milioni nel parallelo con il 2023.

Da sottolineare, inoltre, la delibera a favore dei comuni consorziati, a titolo di distribuzione di riserve, di un importo complessivo di ulteriori 1,5 milioni e la miglioria di circa 6,2 milioni, nel confronto con l’annata prima, della posizione finanziaria netta che adesso segna eccedenze di disponibilità per 677mila euro.

Soddisfatto il sindaco di Imola e presidente dell’assemblea soci di Con.Ami, Marco Panieri: "La migliore conferma della visione strategica di un consorzio che continua a rappresentare un punto di riferimento per i nostri territori, sia in termini di gestione economico-finanziaria che di capacità progettuale – sottolinea il primo cittadino –. Una gestione attenta e orientata allo sviluppo in grado di coniugare sostenibilità ed efficienza. Destinate risorse importanti ai comuni soci, al sostegno degli investimenti e al rafforzamento delle riserve con l’obiettivo di guardare al futuro con responsabilità e ambizione".

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Con.Ami, Fabio Bacchilega: "Nonostante le perduranti difficoltà su scala internazionale e gli effetti dei ripetuti eventi alluvionali sul territorio, abbiamo dato forma, sostanza e continuità agli impegni assunti – sottolinea –.. Una crescita costante di risultati che rimarca la bontà della direzione intrapresa per garantire alla collettività la qualità quotidiana dell’esercizio di gestione e la miglioria dei servizi".