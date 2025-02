Con.Ami, ufficiale il nuovo cda. Vignali e Manara entrano in squadra

Sandra Manara (54 anni, direttrice del mausoleo e del palazzo di Teodorico a Ravenna) e Valeria Vignali (47 anni, professoressa associata dell’Università di Bologna, dal 2021 nel Cda di Formula Imola) entrano nel Consiglio di amministrazione del Con.Ami.

Il disco verde è arrivato ieri mattina dall’assemblea del Consorzio formata dai rappresentanti dei 23 Comuni soci dopo che, lo scorso 18 dicembre, gli stessi avevano stabilito che due membri del Consiglio di amministrazione sarebbero stati indicati da Imola (socio maggioritario con il 66% delle quote), uno da Faenza, uno da Castel San Pietro Terme mentre il quinto nome, quello del presidente, sarebbe stato individuato d’intesa tra tutti i 23 enti consorziati.

E dunque, come previsto, alla guida del Cda da cinque componenti è stato confermato Fabio Bacchilega. Con lui, restano in carica anche i consiglieri Carlo Baseggio e Mirko Minghini. E poi ci sono i già citati ingressi di Manara e Vignali a completare il quadro. Escono invece di scena Maria Cristina Motta e Leonardo Zanetti, che nel 2020 erano entrati nell’allora neonato Cda. I compensi: 10.125 euro lordi all’anno per i componenti del Consiglio di amministrazione; 20.250 euro lordi all’anno per il presidente.

"La conferma di Bacchilega alla presidenza e l’ingresso di nuove figure qualificate garantiscono continuità e al tempo stesso nuove energie per affrontare le sfide future", analizza Marco Panieri, sindaco di Imola e presidente dell’assemblea dei sindaci di Con.Ami. "Ringrazio l’assemblea per questo attestato di fiducia che ci permette di dare continuità a quanto fatto nel quinquennio passato – commenta il presidente Bacchilega –. Un periodo particolarmente impegnativo per fattori non dipendenti dalla nostra volontà: dalla pandemia di Covid ai rincari energetici causati dai conflitti bellici presenti nel Continente ma anche la tegola dell’alluvione sul nostro territorio. Nonostante queste criticità, il Consorzio e la sua governance uscente hanno centrato risultati straordinari. Pensiamo agli investimenti su temi centrali come quello energetico, ambientale e di sviluppo sostenibile con la finalità di puntare sul miglioramento generalizzato della qualità dei servizi rivolti alla collettività".