Conca Verde, Enduro in azione: "Rimossi tronchi e alberi caduti"

Passata la fase critica dell’emergenza frane, in Vallata si lavora per cercare di risistemare, dove possibile, i danni del maltempo. Per i volontari di Enduro Motor Valley è ovviamente grande la preoccupazione per i sentieri di collina che hanno sempre cercato di salvare dall’abbandono. In questa fase, però, anche solo raggiungere quei percorsi è impossibile. E così, in attesa delle riaperture possibili solo grazie ai mezzi pesanti, i volontari si sono messi a disposizione per vari interventi urgenti in fondo valle. Il più impegnativo di queste settimane si è svolto domenica nel parco della Conca Verde di Fontanelice. Qui una frana aveva trascinato con sé diversi alberi di grandi dimensioni, lasciandoli in una posizione particolarmente pericolosa, ai piedi del ponte sul quale transita la provinciale Montanara, accatastati sul corso del Rio Colombarino che in questi giorni ha una portata d’acqua insignificante, ma in caso di piene, assume una violenza inimmaginabile.

Il sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi, consapevole della pericolosità di tale situazione, e conoscendo le capacità di intervento del gruppo di volontari, ne ha richiesto l’intervento. Un bel numero di enduristi si è così reso disponibile. Tra di loro anche Alex Minoccari, giovane imprenditore agricolo di Fontanelice che, sebbene la sua stessa azienda agricola sia stata danneggiata dalle frane, non si è tirato indietro.

"C’erano alberi enormi – racconta Matteo Gavanelli –. Li abbiamo fatti a pezzi per poterli allontanare dal corso d’acqua e messi in posizione di sicurezza rispetto anche a piene eccezionali del rio". Presente anche Francesco Buscaroli di Codrignano: "È un tipo di intervento per noi abbastanza usuale, infatti quando ripristiniamo sentieri che seguono il corso di torrenti delle nostre colline facciamo sempre attenzione ad eliminare tutti gli alberi crollati nel torrente".