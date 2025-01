Conca Verde, il caso in Regione. Forza Italia: "Va riaperta in estate"

Le preoccupazioni per la situazione della piscina Conca Verde di Fontanelice sono arrivate anche in Regione. Nei giorni scorsi, infatti, la consigliera in quota Forza Italia Valentina Castaldini ha depositato un’interrogazione alla giunta guidata dal presidente De Pascale sull’argomento. A lei si unisce il consigliere comunale di Casalfiumanese (gruppo misto, quota Forza Italia), Christian Rodondi. Assieme chiedono di "garantire la riapertura della piscina di Fontanelice prima dell’avvio della stagione estiva 2025. L’impianto, di proprietà comunale, è stato colpito a metà dello scorso settembre da devastanti eventi atmosferici. Le spese per il completo ripristino e la ripresa dell’operatività della piscina ammontano a circa 300mila euro e non è certo che i tempi permettano la riapertura entro la prossima stagione estiva".

Già, perché la miscela di acqua e fango fuoriuscita dal vicino rio Colombarino ha danneggiato gran parte degli impianti e ci sono problemi anche alla vasca più grande della struttura natatoria della vallata del Santerno. Una corsa contro il tempo che ha tutte le sembianze di una strada in salita: "Vogliamo sapere dalla giunta se è pronta ad operare tempestivamente al fine di garantire la riapertura della piscina Conca Verde già a partire dalla prossima estate – continua il documento firmato dalla Castaldini – fornendo supporto logistico e amministrativo e l’eventuale sostegno economico per l’attuazione dei lavori di ripristino".

Nei giorni scorsi, dopo un’interrogazione del consigliere comunale di opposizione Niccolò Carapia, era intervenuto sulla questione anche il sindaco fontanese Gabriele Meluzzi a trazione centrosinistra: "Dobbiamo capire quali risorse avremo a disposizione e se, alla voce fondi per la ricostruzione post alluvione, ci saranno indennizzi per gli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre del 2024 – aveva detto -. Non è ancora chiaro se saranno a disposizione, ed in quale entità, risorse statali o regionali dedicate al ripristino post eventi metereologici eccezionali. Senza una di queste condizioni, con le sole forze di un piccolo municipio come il nostro, sarebbe veramente dura".

E ancora: "Per quanto riguarda il complesso Conca Verde, al di fuori della piscina, ci siamo già confrontati con i tecnici della Regione e del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale – aveva aggiunto -. Gli interventi da realizzare sono stati discussi ma progettazione e realizzazione verranno avviate una volta definito l’iter del processo di ricostruzione e le risorse disponibili. La messa in sicurezza del rio Colombarino, invece, non competono al Comune ma alla Regione e saranno definite in accordo con l’Ufficio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Ravenna".