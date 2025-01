Concerti dell’Accademia . Debutto grandi firme . Tocca agli ‘Artisti in trio’

Al via con un appuntamento prestigioso, domani sera alle 20.45 nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani, la rassegna ‘I Concerti dell’Accademia’, promossa dalla Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro in collaborazione con il Comune.

Sul palco, tre docenti dell’istituzione, insieme con il nome di ‘Artisti in trio’: Anton Dressler al clarinetto, Alain Meunier al violoncello e Ingrid Fliter al pianoforte, con un programma di altissimo spessore musicale e di sicura fascinazione per il pubblico. Il concerto si apre con la celebre Sonata in La minore ‘Arpeggione’ D 821 per violoncello e pianoforte di Franz Schubert, appartenente alla cosiddetta musica mondana che il compositore viennese era solito scrivere per intrattenimento e su commissione.

La Sonata era scritta originariamente per uno strumento poco noto, sorta di ibrido fra la chitarra e il violoncello, costruito a Vienna nel 1823 dal liutaio Johann Georg Staufer, che ebbe tuttavia poca fortuna e scomparve dalla scena musicale nell’arco di un decennio.

Composta nel 1824, la Sonata era stata commissionata dal violoncellista austriaco Vinzenz Schuster, promotore del nuovo strumento.

A seguire, il programma prevede la Sonata in Mi bemolle maggiore op. 120 n. 2 per clarinetto e pianoforte di Johannes Brahms: composta nel 1894 a Bad Ischl, nella quiete della natura, rappresenta, nelle parole del critico Marino Mora, "un Brahms nostalgico eppure dignitoso e controllato, chino su se stesso alla ricerca del tempo perduto, ma dotato e padrone della necessaria intensità e profondità di pensiero".

Concluderà la serata il Trio in Si bemolle maggiore op. 11 n. 4 per clarinetto, violoncello e pianoforte di Ludwig van Beethoven, composto fra il 1797 e il 1798 da un Beethoven non ancora trentenne e dedicato alla Contessa Maria Wilhelmine von Thun.

In quegli anni si erano già manifestati i sintomi della malattia che avrebbe portato il compositore alla sordità, ma un appunto del 1796 ritrovato nei suoi taccuini restituisce la misura del suo carattere: "Coraggio! Malgrado tutte le debolezze del corpo, il mio genio trionferà…Venticinque anni! Eccoli, venuti!… Bisogna che quest’anno stesso l’uomo si riveli tutto intero".

I biglietti sono acquistabili sul sito Internet Vivaticket.com o direttamente in biglietteria in sala Mariele Ventre domani sera a partire dalle 20. Per informazioni: 0542 30802. Biglietto unico 10 euro; abbonamento a tutti i concerti 50 euro, biglietto ridotto 1 euro per gli under 26.