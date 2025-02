Concerti dell’Accademia,. Manachino e Navarra pronti a stupire con il flauto

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘I Concerti dell’Accademia’, organizzata anche quest’anno dalla Fondazione Accademia Internazionale di Imola in collaborazione con il Comune. Sabato 15 alle 20.45, nella sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani, Nicolò Manachino e Alberto Navarra, accompagnati al pianoforte da Marianna Tongiorgi, proporranno un programma dedicato al flauto, da Mozart al contemporaneo. Nell’occasione, Manachino e Navarra riceveranno il diploma ad honorem dell’Accademia del flauto ‘Glauco Cambursano’.

"L’Accademia del flauto – sottolinea il direttore Andrea Manco – si conferma un trampolino di lancio per giovani flautisti che, dopo averla frequentata anche solo per pochi anni, spiccano il volo raggiungendo obiettivi prestigiosi nel mondo della musica classica. La più recente conferma è nei due allievi appena diplomati, Davide Lantrua e Cecilia Oneto, che sono entrati a far parte dell’Orchestra Giovanile dell’Accademia del Teatro alla Scala. Il nostro è un lavoro di squadra, coordinato dal Maestro Valentini e arricchito da insegnanti ospiti del calibro di Oliva, Evangelisti, Ferreira, Taballione, Careddu. Questi risultati riempiono d’orgoglio me e tutto il team dell’Accademia del flauto, spingendoci a lavorare per il futuro, sempre con maggiore impegno e dedizione".

Già domani sera è in programma il primo appuntamento della Serie Young dei ‘Concerti dell’Accademia’: alle 18.30 in sala Cefla a Palazzo Monsignani con Riccardo Brandi e Giulio Chiarini in duo al sassofono e pianoforte, e Wataru Mashimo al pianoforte; musiche di Lucie Robert, Gilberto Bartolini, Ian Wilson, Ludwig van Beethoven e Claude Debussy.