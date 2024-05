Concerti di Munera, si entra nel vivo

Chi dava il tempo da seduto, chi gridava a gran voce ‘bravi’ tra un movimento e l’altro del brano musicale, chi alla fine dell’esibizione ha applaudito con entusiasmo. Questo è stato l’esito del primo concerto di Munera, svoltosi ieri mattina alla Casa residenza anziani ‘Fiorella Baroncini’. Un momento di serenità per i residenti, che hanno potuto assistere alla musica degli allievi della Fondazione Accademia. I giovani musicisti presenti, ovvero Sofia Ceci, Tommaso Castellano, Edoardo Cessari e Irene Barsanti, hanno eseguito il quartetto d’archi di Mozart nella sala grande della struttura adibita a sala da concerto. Presenti, la Sovrintendente dell’Accademia Angela Gidaro e l’assessora al Welfare Daniela Spadoni. Nel pomeriggio, anche gli ospiti e gli operatori sanitari di ‘Villa Armonia’ sono stati spettatori di un’esibizione degli allievi, questa volta eseguita da Erika Ngarmocroh, al violino, e Paolo Felli, alla chitarra. Si prosegue con l’iniziativa oggi alle 15, alla Casa di residenza anziani "Via Venturini", con un ensemble di flauti. A deliziare il pubblico con la musica ci penseranno Martina Venieri, Caterina Mastai, Anna Chiara Piergiovanni e Anna Federiconi. Gli stessi allievi riproporranno il concerto domani mattina alle 10, alla Casa di residenza anziani "Cassiano Tozzoli". L’iniziativa promossa dall’Accademia si concluderà domenica, al Centro socio riabilitativo residenziale per disabili "Don Leo Commissari", con il duo di chitarra composto da Martina Malagesi e Carlo Geraci. Francesca Pradelli