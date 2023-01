Concerti in Accademia, l’ora dei grandi ospiti

Si alza il sipario sulla grande musica. Domani sera alle 20.45 nella sala Mariele Ventre di palazzo Monsignani si terrà il primo dei tre concerti della ‘Serie Guest’ prevista all’interno rassegna dei concerti realizzata dalla Fondazione Accademia internazionale Incontri con il Maestro, giunta alla 19esima edizione e realizzata in collaborazione con il Comune.

Sul palco salirà la straordinaria violoncellista Nina Kotova accompagnata al pianoforte da Josu de Solaun. I due artisti propongono al pubblico un programma davvero accattivante: Vocalise di Rachmaninoff, la Sonata di Britten, la Sonata di Chopin e Le Grand Tango di Piazzolla. Pagine capolavoro della letteratura musicale incorniciate da brani che stringono l’occhio anche al pubblico meno esperto.

La Serie Guest è realizzata in collaborazione con Domus Artium Roma di Barrett Wissman, nuovo consigliere di amministrazione della Fondazione di Imola. Il ricavato dalla vendita dei biglietti andrà a costituire un fondo destinato a borse di studio per giovani talenti che verranno premiati pubblicamente in occasione della prossima inaugurazione dell’anno accademico. Inoltre, sempre grazie alla collaborazione con Domus Artium, in occasione dei concerti, negli stessi giorni, gli artisti ospiti della Serie Guest (gli altri sono Pinchas Zuckerman Trio 15 marzo e Midori 27 maggio) dedicheranno anche una masterclass agli allievi delle Accademie della Fondazione di Imola, in piena aderenza alla filosofia didattica degli ‘incontri con il maestro.’

Kotova, riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori strumentiste della sua generazione, si è esibita come solista con orchestre sinfoniche in tutto il mondo e ha fatto tournée nel Regno Unito, in Europa, in Asia e negli Stati Uniti. Ha studiato al Conservatorio di Mosca e si è diplomata alla Musikhochschule di Colonia. Ha dato la sua prima esibizione come solista con orchestra a 11 anni in Unione Sovietica e si è esibita sulla Piazza Rossa a Mosca, per la famiglia imperiale del Giappone e a Buckingham Palace a Londra per il re Carlo III. In Italia è docente di violoncello all’Accademia Internazionale di Imola.

I biglietti (25 euro intero, 1 euro ridotto per under 26 anni) sono disponibili su Vivaticket.com o nei rivenditori autorizzati. Si potrà acquistare il tagliando di ingresso anche domani sera partire dalle 20 nella Sala Mariele Ventre. È possibile consultare tutta la stagione dei concerti sul sito www.imolamusicacademies.org. Info 054230802 [email protected]