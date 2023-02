Concerti, nel paddock si aspetta il ‘sì’ di Sfera

di Enrico Agnessi

Sfera Ebbasta. Ma non solo Sfera. Il gioco di parole viene automatico se si parla dei concerti 2023 in Autodromo. Dopo quello dei Placebo, il prossimo nome caldo per l’estate dell’Enzo e Dino Ferrari è quello del rapper milanese. L’annuncio, destinato appunto a essere seguito nelle prossime settimane da quello di altri cantanti, dovrebbe arrivare a breve. Non c’è ancora una data ufficiale, ma il weekend da evidenziare sull’agenda è al momento il secondo del mese di luglio. E cioè una settimana prima dei Placebo, già ufficializzati venerdì 14 con uno show che a sua volta dovrebbe fare da preludio all’agognato ritorno del tappa imolese del campionato mondiale di Superbike (sabato 15 e domenica 16 luglio).

La cornice nella quale sarà chiamato a esibirsi Sfera è quella dell’annunciato festival musicale, ispirato al marchio ‘The Sound of Imola’, pensato dal Comune per intercettare i gusti di un pubblico più giovane rispetto a quello che lo scorso anno ha affollato il paddock per un tris forse irripetibile di concerti (Vasco Rossi, Pearl Jam e Cesare Cremonini).

Probabile che, assieme a Sfera, salgano sul palco altri artisti. In un paio di date del suo tour estivo, tra cui quella di Roma annunciata proprio all’inizio di questa settimana, il rapper milanese è infatti affiancato da Shiva, altra figura emergente del panorama italiano.

Resta infine da capire a chi toccherà completare il mosaico dei concerti in Autodromo. Oltre a Placebo e Sfera Ebbasta, i nomi circolati con più insistenza nelle scorse settimane lungo l’asse tra Comune e Autodromo, sempre per il mese di luglio, sono quelli di Salmo e Gianni Morandi. Il primo, che a breve inizierà un tour nei palazzetti, rappresenterebbe il proseguimento ideale del percorso intrapreso con Sfera. È evidente invece che, nel caso di Morandi, atteso all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 21 marzo, il progetto al quale a lungo ha lavorato il Municipio è ben diverso. Una cornice inedita e suggestiva, con il paddock pronto a trasformarsi in un’arena con tanti posti a sedere, ma le cui chance di realizzazione sono diminuite sensibilmente negli ultimi tempi.

Solo una suggestione, invece, quella che vorrebbe l’Autodromo candidarsi per ospitare una delle tre date italiane (le altre due a Roma e a Monza) di Bruce Springsteen. A Ferrara sono infatti state raccolte 40mila firme da parte di ambientalisti che reputano non eco-sostenibile il concerto del Boss al parco Bassani.

Imola ha da anni un conto aperto con il musicista del New Jersey: il promoter di tutti gli show italiani di Springsteen, quella Barley Arts che portò gli ACDC in riva al Santerno nel 2015, fino a qualche anno fa aveva un contratto in esclusiva con l’Autodromo. Il rapporto commerciale finì però in maniera piuttosto burrascosa, al punto che appare ben difficile oggi, con Imola tornata a stringere accordi con Live Nation come ai tempi dell’Heineken Jammin’ Festival, immaginare un nuovo matrimonio nel nome del Boss.