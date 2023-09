Concerti, tornei e sport Una festa lunga due giorni

Due giorni di festa, tra giovani e sport, a Castel Guelfo. Merito della sinergia tra la Pro Loco del paese e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Franceschi, per allestire un ricco cartellone fatto di concerti, tornei, giochi all’aperto, stand gastronomici, laboratori, spettacoli e Swap Party nel fine settimana dell’8 e 9 settembre. Tre location del paese sotto ai riflettori: lo stadio Gardenghi, il PalaMarchetti e via 2 Giugno.

Si partirà nel pomeriggio dell’8 con la celebre ‘Zauven Fest 23’ che, dopo le sfide a calcetto curate dall’Amaranto e quelle di basket tre contro tre con giocatori dai 14 ai 20 anni più un fuori quota, attirerà centinaia di persone con il fascino del calcio balilla umano targato Centro di Aggregazione Giovanile. Dalle 17.30 ecco lo ‘Swap Party & Svuota Cameretta – Mercatino del Riuso’ durante il quale i partecipanti potranno scambiare e vendere capi d’abbigliamento e oggetti di vario tipo.

Un’iniziativa aperta a tutti, ragazzi e adulti, ma con postazioni limitate da prenotare all’Avis Castel Guelfo già al lavoro anche per donare ai presenti delle fotografie istantanee della giornata. Senza dimenticare ping pong, biliardino, giochi di strada, buona cucina, cocktails, i gazebo informativi e, dalle ore 20 in poi, i concerti. Sul palco del PalaMarchetti, in successione, ‘Su di Tono’, realtà formata dagli allievi della scuola di musica ‘Su di Tono Music Lab’, ‘soloCarlos & pausa paglia’, Lucrezia e Dj Nak fino a tarda ora.

Copione quasi analogo il 9 settembre che si aprirà allo stadio Gardenghi alle 15 con la partenza dell’escursione ciclistica ‘Outdoor Tour’, targata Castel Guelfo MTB, con tappa e ristoro presso Nane Caffè. Via libera all’attività nei campi da bocce Arci poi una serie di dimostrazioni sportive. Protagonisti, anche sul parquet del PalaMarchetti, l’Amaranto Castel Guelfo, il Motoclub Faithful, lo Studio del Movimento Danza, le Officine Duende, il SudiTonoMusicaLab, la polisportiva Gito con il volley, il Guelfo Basket, il karate e il tennis.

In parallelo, cultura sugli scudi nel giardino della biblioteca al civico 22 di via Gramsci grazie all’apertura straordinaria della sala a scaffali ed alle passeggiate del buonumore con l’Associazione Volontari. Ancora Swap Party e mercatini, giochi di strada, gonfiabili, stand gastronomico in funzione per cena con tante specialità preparate dallo staff della Pro Loco e presentazione di tutti gli ospiti intervenuti insieme a Maurizio Rocca e Antonio Montefusco. Dalle ore 21, infine, chiusura affidata alle sette note rock dei Velvet Dress, tribute band dei mitici U2.

Mattia Grandi