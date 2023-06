Concerti Young, ultimo evento alla Rocca

Oggi alle 19 alla Rocca sforzesca ultimo appuntamento con la rassegna della Serie Young dei Concerti dell’Accademia 2023. Protagoniste nuove musiche in prima esecuzione assoluta, un cantiere sonoro di sperimentazione e ricerca unico per qualità e per dinamico fermento artistico. Il progetto, che unisce musica contemporanea e musica da camera, è nato dalla collaborazione tra le attività multidisciplinari e di ricerca attive in seno alla Fondazione di Imola, grazie al contributo di Marco Di Bari (direttore composizione), Marco Zuccarini (foto, direttore musica da camera).

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.