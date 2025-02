"Concerto AC/DC, evento globale"

"L’entusiasmo per il concerto degli AC/DC a Imola conferma ancora una volta il ruolo della nostra città come punto di riferimento per i grandi eventi internazionali". Il sindaco Marco Panieri commenta così la partenza sprint della prevendita dei biglietti per lo show della band australiana domenica 20 luglio all’Autodromo, con 50mila tagliati nelle prime 24 ore con il settore Pit A (la zona più a ridosso del palco) esaurito al pari della Rivazza. Numeri, quelli riportati l’altra mattina dal promoter Claudio Trotta, patron di Barley Arts, nel corso di una diretta social sui canali della community AC/DC Italia, che secondo Panieri dimostrano la "portata globale di questo appuntamento e la passione dei fan da ogni parte del mondo. Il 20 luglio – conclude il sindaco – sarà una serata straordinaria, che porterà Imola di nuovo sotto i riflettori della grande musica internazionale. Siamo pronti ad accogliere decine di migliaia di spettatori". Gli AC/DC torneranno a Imola a dieci anni di distanza dall’ormai mitico concerto del 9 luglio 2015. In quella circostanza, arrivarono all’Autodromo 92mila spettatori. Questa volta la capienza dell’impianto è stata invece fissata dagli organizzatori a quota 85mila posti.