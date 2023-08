Concerto all’alba al parco Tozzoni Le anteprime di Imola in musica

Una serie di eventi, da domenica 27 a mercoledì 30 agosto, che faranno da apripista alle quattro giornate clou del festival, in programma il fine settimana successivo.

Manca poco al debutto della ventisettesima edizione di ‘Imola in musica’, evento organizzato dal Comune che offrirà un ricco programma di appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Come da tradizione, sarà il ‘Concerto all’alba’ nel prato centrale di parco Tozzoni a inaugurare la nuova edizione di Imola in musica, alle 6 del mattino di domenica 27 agosto.

A segnare il passaggio dalla notte al giorno ci penseranno le note al pianoforte di Pietro Beltrani, affermato pianista imolese che si esibirà in un concerto dedicato alla film music intitolato ‘Sunrise piano solo’. Il repertorio abbraccerà il meglio delle colonne sonore che hanno incantato intere generazioni di spettatori.

Il concerto si svolgerà nel prato centrale alto di parco Tozzoni, con accesso pedonale dal chiosco Dolce Vita e ampio parcheggio in via Montericco. Il parcheggio nei pressi della pista degli automodelli (accesso da via Suore) sarà invece riservato agli spettatori con disabilità. In caso di maltempo, il concerto sarà annullato.

Tra gli eventi che aprono il festival, spicca la prima serata della rassegna ‘Musica, musiche’, un percorso nello straordinario mondo delle tante espressioni musicali provenienti da diversi continenti, realizzato in collaborazione con il centro giovanile Ca’ Vaina. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale di quattro giorni sarà il giornalista, musicologo e conduttore radiofonico di Rai Radio3, Marco Boccitto.

Il primo appuntamento della rassegna si svolge proprio a Ca’ Vaina mercoledì 30 agosto con il titolo ‘Madre Africa e i suoi figli ribelli’ e comprenderà – a partire dalle 18.30 – esibizioni del coro Trama di Terre, dj Set e podcast live con Marco Boccitto, e il concerto ‘Are you strong?’ di Marco Zanotti e Jabel Kanuteh.

Da segnalare, inoltre, la presentazione del libro di Nicola Randone dal titolo ‘Together we stand, divided we fall’ (Arcana, 2023), dedicato all’opera dei Pink Floyd ‘The Wall’, che si terrà in biblioteca comunale martedì 29 agosto alle 20.30. Per i più piccoli, sempre nella stessa giornata, è in programma alla scuola di musica Vassura-Baroncini un open day per presentare ai piccolissimi (da 1 a 6 anni) le attività dei corsi ‘Giochi in musica con mamma e papà’, ‘Primi passi’ e ‘Prime note’ (prenotazione obbligatoria al numero 0542 602470).

Infine, una chicca per l’edizione di ‘Imola in musica’ di quest’anno. La terrazza del teatro comunale Ebe Stignani sarà eccezionalmente aperta e trasformata in bar esclusivo sui tetti della città: da domenica 27 a mercoledì 30 agosto, dalle 18 alle 24 (grazie alla collaborazione con due sponsor della manifestazione, Cafè del Grillo e DrinNk) si potrà prendere un aperitivo con vista, godendo di uno scorcio inedito sul centro storico, aspettando i concerti di ‘Imola in musica’.

Il programma completo del Festival è consultabile online all’indirizzo www.imolainmusica.it. Disponibile sia su AppStore che su PlayStore anche l’app ‘Imola in musica’. Il classico programma su libretto cartaceo sarà invece realizzato a tiratura ridotta e distribuito solo allo Iat e all’info point del festival, attivo in piazza Caduti per la libertà dal 31 agosto al 3 settembre.