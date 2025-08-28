Concerto da non perdere all’Arena. Sabato arriva la star Irene Grandi. Un viaggio tra i successi musicali

Una grande serata di musica rock al femminile per celebrare i 30 anni di carriera. Sarà la voce inconfondibile di Irene Grandi a chiudere sabato sera il ricchissimo agosto dell’Arena di Castel San Pietro e anche a chiudere, di fatto, la stagione del teatro all’aperto che, da palco per gli spettacoli musicali e teatrali, resterà open solo nella sua (apprezzatissima grazie al maxischermo e alla splendida acustica) versione cinematografica fino al 5 settembre. Toscana come la conterranea ‘rockettara’ Gianna Nannini, anche se torinese d’adozione, 55 anni, Irene Grandi si esibirà all’interno della decima edizione di Entroterre Festival, manifestazione diffusa ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani, portando in scena il suo ‘Fiera di me tour’.

La serata avrà inizio a partire dalle 20, quando sul palco salirà per l’opening act il cantautore Pugni, ma chi vorrà godersi appieno una serata extralarge potrà arrivare all’Arena già alle 19 per godersi, adccanto all’apertura della biglietteria, l’Entroterre Experience e il suo bar "I Sapori di Entroterre", nuova oasi di ristoro in pieno stile urban, gestita da Fondazione Entroterre, con specialità da gustare e una ricca lista di drink.

Irene Grandi approda, alle 21, 30, in riva al Sillaro portando in dote nel tour ‘Fiera di me’ non solo gli ultimi singoli, ma anche la sua intera storia musicale costellata di successi. Dagli esordi nel 1994 con la fortunatissima ‘Fuori’ alla ‘Bum Bum’ che l’anno dopo la consacrò, fino agli approdi sanremesi su un palco che la vide anche grande protagonista sul podio nella prima edizione del nuovo millennio con "La tua ragazza sempre" che giunse seconda. E poi ancora, le tante preziose collaborazioni con artisti di prima grandezza come Vasco Rossi, Jovanotti e l’indimenticato Pino Daniele. Sul palco dell’Arena con lei ci saranno Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria, Marco Galeone alla tastiera e Titta Nesti corista e polistrumentista.

Ad aprire la serata, si diceva, Pugni, al secolo Lorenzo Pagni, pisano classe 1993, torinese d’adozione, cantautore la sera e psicologo in orari diurni, una doppia professione che si può definire quantomeno inconsueta nel panorama musicale italiano.