Concerto della Filarmonica per Santa Cecilia

La tradizione ha fatto di Santa Cecilia, martire romana del terzo secolo dopo Cristo, la patrona della musica, dei musicisti e dei cantanti. La sua festività ricorre oggi nella Chiesa cattolica e in quella ortodossa.

La banda musicale della città festeggia Santa Cecilia con un concerto che si terrà domani nella chiesa di San Giacomo Maggiore del Carmine. Il programma prevede, alle 17.45, l’esibizione della filarmonica imolese con musiche di Haendel, Doss e Bizet. Seguirà alle 18.30 la messa, che sarà accompagnata sempre dalla filarmonica imolese e sarà in ricordo del maestro Gian Paolo Luppi recentemente scomparso, che per 11 anni ha diretto la banda.

"Dal 2014, come maestro direttore della filarmonica imolese, ha offerto la sua esperienza e la sua visione musicale alla nostra città – ricorda il Consiglio della banda –. La sua dedizione ha arricchito la banda e il suo repertorio, in uno sforzo continuo di crescita ed innovazione di tutti i musicisti. Per oltre un decennio ha rappresentato per noi tutti una guida e un esempio non solo di passione artistica e professionale, ma anche di vita".

Dopo aver conseguito il diploma al conservatorio Giovanni Battista Martini di Bologna, Luppi ha consacrato la sua vita alla musica, divenendo pianista, direttore d’orchestra, compositore pluripremiato e docente appassionato.

Figura d’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale, ha condiviso il suo talento e il suo sapere in alcuni dei più prestigiosi conservatori europei, nonché nel conservatorio di Bologna, dove ha formato generazioni di musicisti.

"Avremmo desiderato anche noi avesse avuto più tempo qui, come dicono la moglie Antonella e il figlio Fabio, a cui siamo profondamente vicini – conclude la presidente della banda musicale cittadina, Fabrizia Fiumi - Abbiamo accompagnato le sue esequie a San Giovanni in Persiceto con la nostra musica. E faremo in modo di portarlo sempre nel nostro cuore, a cominciare dal concerto di Santa Cecilia".