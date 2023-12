Concerto di ocarina alla Fondazione Gottarelli

Per l’ultimo appuntamento dell’anno, prima delle festività, la Fondazione Gottarelli propone mercoledì alle 21, nella sua sala in via Caterina Sforza 13 a Imola, un suggestivo concerto di ocarina interpretato dal maestro Michele Carnevali. Carnevali ha dedicato alla musica tutta la sua vita. Sin da giovanissimo si appassiona a tutta la famiglia dei sax e agli strumenti più piccoli: ocarina, flauto dolce, armonica a bocca, flauto traverso. Con l’ocarina nel 2016 suona con la banda dell’Aeronautica militare di Roma al teatro Rossini di Lugo sulle note di ‘Moment for Morricone’. Ingresso a offerta libera.