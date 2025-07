Concerto Max Pezzali a Imola, giro in circuito e chiamata ai fan: “Posso già sentire le vostre voci”

Imola, 3 luglio 2025 – Max Pezzali si prepara all’abbraccio della Rivazza. L’ex 883 è il protagonista di un video, pubblicato ieri sui propri canali social, nel quale prende confidenza con il circuito cittadino in vista del concerto di sabato 12 luglio. Prima un giro di pista in moto, terminato con il rientro ai box. Poi una passeggiata in cima e ai piedi della mitica collina della passione, ritrovo storico dei tifosi della Ferrari. È lì che, tra pochi giorni, Pezzali si esibirà per la prima volta in carriera. E ad ascoltarlo arriveranno in 80mila.

“Giro per l’Autodromo e riesco già a sentire le vostre voci”, è il messaggio inviato ieri via social dall’artista ai propri fan. Nella clip, girata nei giorni scorsi (si vede il paddock deserto, mentre ora è occupato dai mezzi della European Le Mans Series), Max indossa la maglia dell’evento del 12 luglio. E le immagini imolesi dell’artista sono accompagnate da quelle di concerti precedenti che scorrono sulle note inconfondibili di ‘Nord, Sud, Ovest, Est’, mitica hit anni Novanta degli 883.Già lo scorso ottobre, lanciando il concerto all’Enzo e Dino Ferrari, Pezzali aveva speso parole d’affetto per la città e il suo circuito. “Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – le parole dell’artista –. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi”.

Attesi come detto 80mila spettatori, con i settori più a ridosso dal palco esauriti da tempo assieme alla Rivazza. Restano disponibili, al costo di 69 euro, solo i tagliandi per il ‘Prato Pit Lane’, che in pratica identifica la zona del paddock più lontana dall’artista. Apertura cancelli alle 17. Inizio show alle 21. Il Comune ha diffuso nei giorni scorsi la tradizionale mappa che rappresenta come sarà allestita l’area che va dalla stazione ferrovia all’Autodromo. Per chi arriva in treno (ci saranno convogli speciali per il ritorno come per gli AC/DC), la raccomandazione resta quella di seguire i percorsi pedonali. Il primo per raggiungere il ponte di viale Dante (possessori biglietti ‘Prato Pit Lane’, ‘Prato Silver’ e ‘Prato Gold’) e da lì accedere, tramite il sottopasso, prima in pista e infine nel paddock. Il secondo tragitto, pensato per quanti hanno il tagliando Rivazza, servirà invece per approdare sulla mitica collina. Il concerto dell’ex 883 sarà, assieme allo show degli AC/DC di domenica 20 luglio, l’ultimo nel paddock del circuito prima della nascita della Music Park Arena. Il nuovo spazio di via Malsicura, che sarà inaugurato il 13 giugno 2026 da Cesare Cremonini, è destinato a ospitare decine di migliaia di persone.