Concerto per pazienti e familiari

Evento speciale, oggi pomeriggio alle 17, nell’atrio dell’ospedale Santa Maria della Scaletta. Il ‘Suoninvento Flutensemble’ si esibirà infatti in un concerto natalizio ad ingresso libero, dedicato a degenti, familiari e personale medico.

"Sarà un momento di serenità e calore in un luogo dove la speranza è una presenza costante – spiegano dall’Ausl –. L’ospedale come luogo di continua vigilia, di attesa del ritorno della salute".

Il ‘Suoninvento Flutensemble’, che è nato nel 2023 e ha debuttato con l’esecuzione di danze rinascimentali in eventi realizzati in collaborazione con l’associazione Imola Experience, è un gruppo strumentale di flauti traversi composto da ex alunni dei corsi pomeridiani di potenziamento musicale dell’istituto comprensivo 7 di Imola e da allievi dei corsi di avvio e perfezionamento musicale della Filarmonica Imolese con una età compresa tra i 14 e i 18 anni, guidati dai professori Paola Tarabusi e Davide Bonomo. Il ‘Suoninvento Flutensemble’ regalerà un momento di serenità e leggerezza a chi sta attraversando momenti difficili.

"Per noi, la musica è un linguaggio universale che parla direttamente al cuore - spiega Paola Tarabusi, direttrice del gruppo -. Vedere i volti dei pazienti illuminarsi per un attimo è un regalo straordinario. Donare musica che accende sorrisi, scalda il cuore e porta una ventata di spensieratezza è un gesto straordinario di amore e solidarietà. È anche un’opportunità di arricchimento personale per i musicisti, che vivono un’esperienza unica di crescita e condivisione".

Appuntamento da non mancare per una festa natalizia speciale che metterà al centro un momento di musica, gioia e speranza.