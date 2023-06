Concertone benefico L’energia di Sethu: "Vicini agli alluvionati e agli angeli del fango"

La benedizione dell’ultimo posto. "Se continuano ad arrivare certi regali, piazzarsi in fondo alla classifica del Festival diventerà ambito come vincerlo…", scherza Sethu, al secolo Marco De Lauri, capovolgendo l’ordine d’arrivo dell’ultimo Sanremo per raccontare il privilegio di salire sul palco dell’Imola Summer Sound, il concertone rap per gli alluvionati in programma all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari il 29 luglio. Se un anno fa all’Ariston il ruolo di fanalino di coda aveva regalato a Tananai la popolarità che tutti sappiamo, questo offre pure al musicista savonese l’opportunità di ritrovarsi catapultato tra i grandi e condividere il palco della Rivazza con Sfera Ebbasta, Luchè, Shiva, Geolier e Massimo Pericolo.

Sethu, si sente pronto per l’Autodromo?

"Per me è fighissimo ritrovarmi tra tanti numeri uno. Nei mesi successivi a Sanremo mi sono caricato a dovere e non vedo l’ora di sprigionare tutta questa energia sul palco. Cercare di ‘spaccarlo’ senza perdere di vista, ovviamente, la causa per cui siamo tutti lì, ovvero portare un messaggio di vicinanza alle vittime dei catastrofici eventi di maggio".

Qual è il significato di un concertone come l’Imola Summer Sound?

"Mandare un segnale dimostrando che pure il mondo artistico si porta dentro un forte senso di collettività. L’arte, in quanto tale, è vicina alle persone e iniziative del genere mettono in condizione gli autori di veicolare i propri messaggi con un’eco capace di farli arrivare a chi ne ha bisogno".

Lei ha 25 anni. Il sindaco di Imola, presentando l’evento, ha parlato di ragazzi che vengono ad omaggiare loro coetanei impegnati a fronteggiare, nel fango, le conseguenze dell’emergenza.

"È proprio così. È stato sorprendente vedere la decisione con cui tanti miei coetanei, emiliano-romagnoli e non, si sono buttati nell’impresa di offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Da parte nostra, tributare un omaggio a quanti sono in difficoltà significa farlo anche per quelli che sono lì ad aiutare".

Fra i diversi protagonisti, con si sente più orgoglioso di condividere la scena?

"Sono tutti dei pesi massimi, ma con Sfera Ebbasta e Luchè ci sono cresciuto. Li porto nel cuore e per me è un onore esagerato ‘aprire le danze’ a metà pomeriggio nell’attesa della loro esibizione".

Chi salirà sul palco con lei?

"Oltre al mio fratello gemello Giorgio, ci saranno un secondo chitarrista e un batterista. In vista del mio ’Mare di Lacrime Tour’ abbiamo riarrangiato tutto il live per dargli quella carica un po’ punk che serve a scatenare gli animi".

Quanto suonerete?

"Una mezz’oretta, quindi il tempo di 8-9 canzoni, tra cui l’ultimo singolo ‘Mare di lacrime’ e la cover di ‘Charlie fa surf’ dei Baustelle proposta pure a Sanremo con i Bnkr44 nella serata riservata alle collaborazioni. Dopo Sanremo, ho avuto modo d’incontrare Francesco Bianconi e compagni nel backstage di un loro concerto milanese e mi hanno fatto i complimenti spronandomi ad andare avanti su questa strada. Grandissimi".

Andrea Spinelli