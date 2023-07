Concertone, l’attesa dei fan "Pronti per il grande show Il circuito è la cornice ideale"

di Francesca Pradelli

Tanto entusiasmo per "Imola Summer Sound per la Romagna", il festival che vedrà protagonisti diversi artisti della musica rap e trap, come Sfera Ebbasta e Luchè, soltanto per citarne alcuni. Tantissimi cittadini stanno già facendo il conto alla rovescia per partecipare al grande evento e anche tra i commercianti del centro storico non manca la soddisfazione per l’arrivo di migliaia di fan.

Tra questi si mostra sicuramente entusiasta Filippo Baroncini, proprietario di ’All the Best’, noto negozio di dischi di Imola oltre che punto vendita per biglietti di concerti.

"Non sono il mio genere di artisti – racconta Baroncini –, ma sono davvero contento del flusso di ragazzi che è arrivato da me a chiedermi i biglietti. Non me ne aspettavo così tanti. Trovo inoltre che eventi di questo tipo siano estremamente funzionali per i giovani non solo per divertirsi, ma anche per avvicinarsi al mondo della musica".

Il target, come conferma il commerciante, è tra i 14 e i 20 anni, quindi dagli adolescenti ai giovanissimi.

Altrettanto contento dell’evento in programma sabato è Franco Piovani, proprietario della gelateria ‘Sesto Senso’. "I concerti fanno bene a tutti – osserva –. A me fa tanto piacere che ne facciano, anche perché, con il tipo di lavoro che svolgo, riesco ad avere molti più clienti – prosegue mostrandosi poi speranzoso verso il futuro –. Spero che ne vengano organizzati sempre di più anche i prossimi anni. Alla città può solo che giovare, specialmente a noi negozianti del centro.

Anche Claudia Martini, proprietaria della storica ‘Edicola Martini’ non nasconde la soddisfazione.

"Sono momenti e serate che portano sempre tanta gente. Ho sempre avuto una gran passione per gli eventi in Autodromo, è bello vedere Imola piena", ribadisce.

Tanto entusiasmo quindi, anche se non mancano i residenti del centro storico preoccupati per i parcheggi.

In molti infatti temono di non trovare posto tra il pomeriggio e la serata di sabato.

Tra questi Filippo Tinti, giovane residente nella zona del centro. "Eventi di questo genere giovano sicuramente alla città e la rendono sicuramente più invitante per noi giovani – premette –. Purtroppo per noi residenti del centro è un problema per quanto riguarda i parcheggi. Già di per sè ce ne sono troppo pochi, in più con i concerti o eventi simili vengono riempiti subito. Insomma, sono sicuro che sabato sarà impensabile trovare un posto dove lasciare l’auto, tanto che molto spesso chi abita da queste parte non la sposta nemmeno se non in caso di necessità per paura di non trovare più uno stallo libero".