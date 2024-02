Conclusi i lavori di ripristino del teatro: ripartono gli spettacoli

Sono terminati in questi giorni i lavori di ripristino del teatro comunale di Casalfiumanese. Il locale per spettacoli del paese della vallata del Santerno, infatti, era stato danneggiato parzialmente dagli episodi alluvionali della scorsa primavera. Una tegola che in questi mesi ha portato all’annullamento degli eventi in programma. Via libera, quindi, alla sostituzione dei moduli del controsoffitto impregnati dall’acqua e alla completa imbiancatura degli ambienti interni. Due operazioni dalla spesa complessiva di poco più di 1.900 euro coperta totalmente grazie alla generosa donazione dell’Associazione ‘Federica Negri’. Un restyling che, di fatto, sdogana la ripartenza della programmazione della location casalese che vivrà il suo momento clou con la nuova edizione della rassegna ‘A teatro con Nilo’. Un ciclo di appuntamenti sul palco, aperti alle compagnie teatrali del territorio, per omaggiare la memoria del compianto Danilo Poggiali.